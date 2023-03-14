انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح فى محافظة البحر الأحمر

كما تظهر أشعة الشمس بشكل متقطعة على المناطق الشمالية لمحافظة البحر الأحمر وخاصة الطرق الخارجية، وتعمل الحركة الملاحية بالبحر الأحمر بشكل طبيعي دون تأثر حتى الان .

وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط امطار من خفيفه إلى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانة، التابعة لها شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، أن نماذج التنبؤ الجوى بوزارة الموارد المائيه والرى تشير إلى توقع سقوط امطار من خفيفه الى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانه، حيث تم رفع درجات الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المشاركه فى مجابهة الازمات .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.