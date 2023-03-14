المشدد 6 سنوات للمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهم جميعًا بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 10350 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 3703 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: عبدالعزيز م ع، وحسام إ ع، ومحمد ط ع، وأحمد ع ع ع، 32 سنة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 9 أكتوبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة، وضبط بحوزة المتهم الأول أسطوانتين لمخدر الهيروين وزنت 266 جرام، وسلاح أبيض (سكين)، وبحوزة المتهم الثاني 113 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 358 جرام، وسلاح أبيض (شفرة)، وبحوزة المتهم الثالث 47 كيس لمخدر الهيروين وزن 55 جرام، وسلاح أبيض (سكين)، وبحوزة المتهم الرابع 46 كيس لمخدر الهيروين، و46 لفافة من مخدر الميثامفيتامين وزنت 278 جرام بقصد الاتجار فيها، وبالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.