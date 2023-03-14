المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسيدة بتهمة حيازة مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سيدة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وألزمتها بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 5798 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4221 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمة منى ال م ص، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بأنها فى يوم 13 ديسمبر الماضى وبدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، قد ضُبط بحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها فى العاشر من رمضان.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قد تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة، وذبط بحوزتها 61 جرام من مخر الحشيش، و4.5 جرام من مخدر الميثامفيتامين، و773 قرص من مخدر كلونازيبام، و90 قرص من مخدر بنزوهيكسول، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.