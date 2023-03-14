المشدد 15 سنة لعاطل شرع في قتل سائق بسبب نزاع على ميراث بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف ، والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم " ش ا.م" مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه، بالشروع في قتل المجني عليه " أ.ا.ه" عمدا.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 20500 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، والشروع في قتله بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه حال تواجد المجني عليه " ا.ا.ه" سائق بمسكنه حضر إليه المتهم " ش.ا.أ" عاطل ، ونشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها قام المتهم بنزع سلاح أبيض مطوة من ملابسه، وطعن المجني عليه طعنه استقرت بالجانب الأيسر من الصدر، فاحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي بالاوراق، قاصدا إزهاق روحه فسقط مغشيا عليه ،إلا أن الأهالي تمكنوا من اصطحابة الي أحدي المستشفيات، وذلك بسبب وجود نزاع علي ميراث بين المتهم والمجني عليه تولدت عنه خلافات سابقة.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض علي النيابة ، حيث تبين من التقرير الطبي أن المجني عليه تولد عن الإصابة جرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسري ويوجد استرواح هوائي بالصدر وكسر بالضلوع علي الناحية اليسري، وان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، لذلك قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.