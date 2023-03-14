القوى العاملة: ملتقى توظيف لذوى الإعاقة بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية لملتقى التوظيف الرابع ل ذوى الهمم بمقر المديرية، وترشيح عدد 39 من راغبي العمل من إجمالى 51 متقدما من ذوى الهمم للعمل، بالتعاون مع 8 شركات.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء جرى تنظيم مقابلات لجميع المتقدمين واستخراج شهادة القيد لهم ، تمهيداً لتعيينهم داخل مواقع العمل بتلك الشركات، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بشأن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم داخل المجتمع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.