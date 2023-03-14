"الغرفة التجارية بالقليوبية": مكتب التوقيع والختم الإلكترونى ينجز الخدمة فى 10 دقائق

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رسميا خدمة التوقيع والختم الإلكترونى، ويأتى ذلك فى إطار دعم منتسبيها من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمى.

وأكد رئيس الغرفة، أن مكتب الخدمة، يعمل من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصرا، بمقر الغرفة التجارية بمدينة بنها، لافتا إلى أن مكتب التوقيع والختم الإلكتروني، ينجز الخدمة في 10 دقائق، مما يخفف على راغب الخدمة الوقت والجهد، ويستطيع عمل خدمته في وقت قصير.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن خدمة التوقيع والختم الإلكتروني، تسهل التعاملات الاقتصادية على منتسبي الغرفة طبقًا لأحدث الطرق العصرية، والتوجه العام للدولة وخطتها التنموية ورؤيتها 2030.

وتابع الفيومى، أن التوقيع والختم الإلكتروني، يأتي بديلًا للتوقيع اليدوي، ويتم استخدامه في التوقيع على جميع التعاملات والمستندات والمراسلات الإلكترونية، وعبر البريد الإلكترونى، أما الختم الإلكتروني فيعتبر ختم الشركة بالشكل الحديث، ويمثل توقيعًا إلكترونيًا مؤمنًا للبيانات والمعاملات والمستندات.