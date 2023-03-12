الغرف التجارية: لدينا 450 منفذا لمعارض أهلا رمضان وجاهزون لكثافة حركة الشراء

محمد شعلان

أكد محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك أكثر من 450 معرضا من معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية ولم يحدث عجز إطلاقا في السلع، مشيرا إلى أن البيع في معارض أهلا رمضان أقل من السوق بحوالي 30%.

وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنهم مستعدين لكثافة الشراء مع قرب دخول شهر رمضان.

وتابع: "الشراء مش زي كل سنة والناس بدأت مبكرا تخزن السلع، والمقارنة بين السنة اللي فاتت والسنة دي تشير إلى أن الشراء ضعف العام الماضي".

واستكمل: "مع بداية صرف المرتبات نتوقع تدفق الناس لشراء السلع وعندنا ثقافة التخزين ما زالت موجودة، وعندنا اللحوم السودانية وعليها إقبال شديد وسعرها يصل من 170 إلى 180 جنيه في المعارض، والدواجن بعد ما نزلت البرازيلي السعر وصل 65 جنيه للكيلو، موضحا أن سعر الفراخ المحلية نزلت لـ65 جنيه والافراج عن الاعلاف ساهم في انخفاض الاسعار.