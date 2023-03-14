الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ51 ألف حالة بمستشفى مبرة مصر القديمة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 51 ألف و301 حالة في مستشفى مبرة مصر القديمة، التابع للمؤسسة العلاجية، وذلك خلال الفتره من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي ل وزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخارجية استقبلت 36 ألف و820 حالة، في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لـ14 ألف و481 حالة من المترددين على قسم الاستقبال، لافتا إلى قيام المستشفى بإجراء ألف و586 عملية جراحية كبرى، وإجراء 3 آلاف و254 قسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأضاف «عبدالغفار» أن مستشفى المبرة يضم أكثر من 20 عيادة في مختلف التخصصات التي تشمل (الأطفال العامة والتخصصية، الكلي والمسالك، الرمد، الأورام، جراحة أورام، القلب،جراحة القلب،وجراحة الأوعية الدموية ، جراحة المخ والأعصاب، القسطرة المخية وتركيب الدعامات، أنف وأذن، جراحة عامة،الغدد الصماء، نفسية وعصبية ،نساء وتوليد، تنظيم الأسرة، العلاج الطبيعي، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان، التخاطب، السمعيات ومقياس سمع، رسم أعصاب وعضلات، عظام، جراحات اليد، مناظير كتف وركبة)، إلى جانب إستحداث ورفع كفاءة عيادة قلب الأطفال وتوفير أجهزة إيكو أطفال، وعيادة السكتة الدماغية، وعيادة جراحة القلب بإستخدام قسطرة التافي TAVI .

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى شارك في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجراء 3 آلاف 343 جراحة في التخصصات المختلفة على نفقة الدولة، إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، علاوة على تشغيل خدمة العيادات المسائية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادة متخصصة.

وأوضح الدكتور محمد السوداني رئيس المؤسسة العلاجية، أنه جاري إنشاء وحدة قسطرة جديدة بالمستشفى، بالإضافة إلى أجهزة أشعة رنين، وأشعة مقطعية، وعدد 2 جهاز سونار، إلى جانب زيادة وحدات الغسيل الكلوي، لتصبح 15 ماكينة غسيل كلوي.

ولفت «السوداني» إلى أن المؤسسة العلاجية تحرص على تطوير الآداء للطاقم الطبي والفني، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمحاضرات العلمية في تخصصات إنعاش القلب الرئوي، ومكافحة العدوى، والجودة، والأمراض الوبائية.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام الفخراني مدير عام مستشفى مبرة مصر القديمة، إلى أنه تم تطوير قسم الرعايات بالمستشفى، ليشمل 67 سرير رعاية، مقسمة إلى 30 سرير رعاية قلب، و16 سرير رعاية عامة، و15 رعاية أطفال، و6 أسرة رعاية جراحة قلب وصدر، بالإضافة إلى 15 حضانة مبتسرين، وجاري زيادتها لتصل إلى 20 حضانة، كما يضم المستشفى معمل كيمائي، ومعمل فيروسي مستقل، لسحب وتحليل العينات .

وأوضح «الفخراني» أن مستشفى المبرة يضم جناحين للعمليات، يضم كلا منهما 3 غرف عمليات متخصصة، بالإضافة إلى غرفة عمليات منفصلة لجراحات القلب والصدر، وتغيير الشرين التاجي، وصمامات القلب، مضيفا أن المستشفى يضم وحدة قسطرة مجهزة، تقدم خدمات القساطر المخية والطرفية، وتركيب صمامات القلب، وتصوير وإصلاح عيوب القلب للأطفال، وغلق ثقب القلب للأطفال، لافتا إلى إجراء 20 جراحة قلب بنظام الـ TAVI.