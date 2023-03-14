السياحة والآثار تنظم ندوة ثقافية لموظفي الوزارة عن الصحة الإنجابية ‏والعائد منها

كتب محمد أسعد

في إطار الاهتمام بالمرأة المصرية وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، ندوة ثقافية على مدار يومين ‏تحت عنوان "الصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة" حضرها عدد من موظفي الوزارة، وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، وبدعم من مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ من شركة جون سنو وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نشوى طلعت، مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، أن تنظيم الوزارة لهذه الندوة يأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وفي ضوء التعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم وحماية وتمكين المرأة في كافة ‏المجالات، كما توجهت بالشكر للدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، على التنسيق والتعاون لتنظيم هذه الندوة.

وأضافت أنه تزامناً مع انعقاد هذه ‏الندوات تم تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم كافة الخدمات الصحية للمرآة العاملة بالوزارة وتقديم الخدمات الطبية والإستشارية المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات العاملات بالوزارة.