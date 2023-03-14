السجن 10 سنوات لصياد بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، صياد بالسجن 10 سنوات، بتهمة الإتجار في المخدرات، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022 ، عندما ضبط الأجهزة الأمنية أحمد.ف، 39 عاما، صياد، ومقيم بمركز نجع حمادي شمالي قنا، بتهمة حيازة وإحراز الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما وجهت له تهمة حيازة آلة حادة "كاتر".

تم إحالة القضية التي حملت رقم 22927 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2834 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

