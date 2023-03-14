الداخلية تضبط 9 كيلو حشيش داخل سيارتين في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة "أجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات وهاتفي محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "ملكه".. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 32000 قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع- عدد 1000 حقنة مجهولة المصدر- مبلغ مالى- هاتف محمول- كمية من مخدر الحشيش).. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.