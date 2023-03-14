الخارجية الروسية تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسى، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة، إنها ستعمل من أجل ضمان استمرار اتفاق تمديد الحبوب، موضحة أن هناك اتفاق تمديد الحبوب مهم للأمن الغذائي العالمي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت الحكومة الأوكرانية، اعتبرت أن تمديد موسكو اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية انتهاء المحادثات بين ممثلين عن الأمم المتحدة وروسيا في جنيف بشأن تمديد اتفاق الحبوب.

وأضافت أن موسكو ليست ضد تمديد اتفاق تصدير الحبوب لكن لـ 60 يوما فقط، موضحة أن المحادثات مع الأمم المتحدة كانت صريحة وشاملة وتناولت كل النقاط.