الجامعة العربية تنظم اجتماعا لتطوير لائحة تسوية منازعات منطقة التجارة الحرة

بيشوى رمزى

نظمت، اليوم الثلاثاء، إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع (12) للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي يستمر لمدة يومين.

وتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع عدد من البنود الهامة، منها اختصاصات لجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة تسوية المنازعات التجارية والإجراءات القانونية لدخول اللوائح والاتفاقيات حيز النفاذ، وذلك في ضوء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وآلية فض المنازعات التجارية القديمة والجاري تحديثها، محكمة الاستثمار العربية، والاستشهاد برأي إدارة المعاهدات والقانون الدولي بقطاع الشؤون القانونية، والاتفاقيات والملاحق التجارية المبرمة حالياً في إطار جامعة الدول العربية.

وتقوم اللجنة بمراجعة لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث قامت اللجنة في اجتماعاتها السابقة بتحديث مواد اللائحة وسيتم مراجعتها في هذا الاجتماع حتى يتم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما ستقوم اللجنة بمناقشة الملاحق الخاصة باللائحة والذي يتضمن إجراءات عمل فريق تسوية المنازعات والمدد الزمنية اللازمة لكل إجراء سيتم اتخاذه من قبل الدول الشاكية والمشكو في حقها، والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم في حل النزاعات بين الدول الأعضاء من حيث إجراءات ترشيحهم والالتزامات الخاصة بهم وواجباتهم بالإضافة إلى سرية المحاضر والبيانات الخاصة بالدول الأعضاء موضوع الشكوى.