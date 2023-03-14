الجامعة العربية تعقد ورشتى عمل حول "بلازما الدم" الأربعاء المقبل فى السعودية

بيشوى رمزى

صرحت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة بأنه ستعقد ورشتى عمل حول بلازما الدم واليقظة الدموية يومي 15 و16 مارس 2023، بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأمانة العامة (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وتحت رعاية معالي وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ/ فهد بن عبد العزيز الجلاجل.

كما أوضحت السفيرة بأن انعقاد ورشتي العمل يأتي في اطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن دورته العادية (53) التي انعقدت بتاريخ 27 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة، والذي صدرت عنه توصية نصت على " حث الدول الأعضاء على المشاركة في ورشة العمل التي ستقام السنة القادمة في المملكة العربية السعودية والخاصة باليقظة الدموية من خلال ارسال المختصين باليقظة الدموية لديها"،

كما أشارت إلى أن ورشة العمل الأولى ستناقش تجزئة البلازما وستلقي الضوء على المعايير الخاصة بتجميع وإنتاج البلازما ومشتقاتها، وكذلك استعراض الجديد في مجال تجميع وإنتاج البلازما، وتتناول ورشة العمل الثانية الخاصة باليقظة الدموية أهمية اليقظة الدموية في القطاع الصحي، وزيادة نوعية المتبرعين بالدم، وتبادل الخبرات في هذا المجال.