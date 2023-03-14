التعليم: تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل بالمدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية تصحيح امتحانات شهر فبراير ل صفوف النقل والذى عقد بداية شهر مارس الجارى من خلال المدارس ومتابعة الموجهين فى الإدارات التعليمية، مشددة على أن الطالب يحصل على الدرجة الأعلى فى امتحانى شهرى فبراير ومارس.

تستعد المديريات والإدارات التعليمية لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تنطلق الاختبارات 6 مايو المقبل، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن الأسئلة ستكون فيما درسه الطالب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى منهج نهاية أبريل المقبل، على أن يتم استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة الامتحان فى جميع المواد.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

وتحدثت الوزارة عن خطة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، حيث أكدت أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضًلا عن تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، موضحة أن الوزارة طبقت المرحلة الثالثة (25٪؜) من يوم الأنشطة في 75٪؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100٪؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.