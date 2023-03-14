التصفيات التمهيدية بـ"الإنشاد الدينى" و"الترانيم" ضمن مهرجان "إبداع" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" مراكز الشباب الموسم الرابع فى مجالات "الإنشاد الديني والترانيم"، والذى يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التصفيات التمهيدية بين المشاركين فى مجال الإنشاد الديني والترانيم، كانت بتحكيم الدكتور أحمد محمد خضر أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، والشيخ صلاح على بدر إمام وخطيب بمديرية الأوقاف، القس أسطفانوس مجدي كامل كاهن كنيسة ماري جرجس بمدينة سيدى سالم ومدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد خضر، أستاذ مساعد الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية، أداء وأصوات المواهب المشاركة ووصفها بأنها تستحق أن تسمع لما تحمله من ثقافة موسيقية، كما أشاد الشيخ صلاح علي بدر الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف والقس أسطفانوس مجدي مدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة بالمواهب الشابة المشاركة.

وتقام فاعليات التصفيات التمهيدية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التى تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة فى إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لإكتشاف المواهب الشبابيه، قام بالتحكيم أساتذة متخصصين فى تلك المجالات الدكتور أحمد محمد خضر أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، والشيخ صلاح علي بدر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفرالشيخ، والقيس أسطفانوس مجدي كامل، كاهن كنيسة مارى جرجس بمدينة سيدى سالم بكفرالشيخ ومدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة.

وأكد الدكتور أحمد محمد خضر، أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ، على أنه كان من ضمن المواهب المشاركة من تستحق أن تسمع على أعلى المستويات لما لها من خبرة فى الأداء وثقافة موسيقية متخصصة ومتميزة.

كما أشاد الشيخ صلاح على بدر الإمام والخطيب بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ، بتلك المسابقة لما لها من أثر في الاقتداء بعمالقة الإنشاد الدينى، وأشاد القس أسطفانوس مجدي كمال، مدرس بالكلية الإكليريكية ومسئول كورال هارموني الدولي للترنيمة بالمواهب الشابة المتقدمة للمشاركة بالمسابقة.

وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.



لجنة تقييم المتسايبقين بمسابقة ابداع



المشاركون في مسابقة ابداع بكفر الشيخ