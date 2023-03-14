يأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا تاريخا حيث تجاوز سعر الصرف 100 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، والتي يتم على أساسها تسعير جميع السلع والخدمات بلبنان باستثناء خدمات الهواتف المحمولة والكهرباء الحكومية، والتي يتم تسعيرها على سعر منصة صيرفة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق أيضا بالأمس لتسجل 75800 ليرة للدولار.

ويتراوح التداول في السوق اليوم ما بين 100100 ليرة و100200 ليرة للدولار، كما ارتفعت أسعار الوقود في البلاد صباح اليوم مجددا مسجلة مستوى غير مسبوق على الإطلاق وسط حالة من الارتباك في الأسواق نتيجة عدم استقرار سعر الصرف في السوق غير الرسمية.