قرارات حاكم مصرف لبنان توقف انهيار الليرة وتخفض سعر صرف الدولار نسبيا

وترتب على انخفاض سعر الصرف تراجعا ملحوظا في أسعار الوقود بكافة أنواعه، حيث يتم تسعيره وفقا لجدول تسعير يصدر مرة أو مرتين يوميا عن وزارة الطاقة وفقا لتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية والتي يتم على أساسها تقييم أسعار الوقود والسلع في البلاد.

وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 180 ألف ليرة لتسجل 1437000 ليرة (17.7 دولار تقريبا)، كما تراجع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بقيمة 184 ألف ليرة والمازوت بقيمة 172 ألف ليرة وانخفض أيضا سعر قارورة الغاز بقيمة 120 ألف ليرة.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أصدر حزمة قرارات مساء أمس في محاولة للحد من الانهيارات المستمرة لسعر صرف الليرة اللبنانية بعدما سجلت 92 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 42 ألف ليرة للدولار الواحد في مطلع العام الجاري.

وقرر سلامة رفع سعر الدولار الأمريكي على منصة "صيرفة" الرسمية إلى 70 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 45400 للدولار بدءا من اليوم، على أن يتدخل المصرف بائعا للدولار وشاريا لليرة على سعر المنصة الجديد، متعهدا بأن يلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد.

وحدد حاكم مصرف لبنان سقفا للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، و10 مليارات ليرة لبنانية لكل شركة في كل مصرف.. مشيرا إلى أن الراغبين في الحصول على الدولار عليهم تقديم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة "صيرفة" وتسدد بغضون 3 أيام عمل.

وتضمنت القرارات عدم تطبيق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، مشيرا إلى أن هذه القرارات سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.