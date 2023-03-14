افتتاح الملتقى العلمى الطلابى الأول لكليات جامعة المنوفية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

يفتتح الملتقى العلمى الطلابى الأول بجامعة المنوفية اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث عقدت 8 كليات بجامعة المنوفية ملتقيات علمية طلابية على مستوى كل كلية فى مجال البحث العلمى وتقديم أوراق بحثية لتصعيد المتميزين وفقا للائحة الملتقى، فعقدت كلية التمريض الملتقى الطلابى الأول بها يوم الأحد 8-3-2023 وناقشت سبعة أبحاث علمية مع الطلاب، ويوم الثلاثاء 7-3 تم عقد الملتقى الطلابى بكلية الطب لمناقشة الابحاث العلمية.

كما شهد يوم 8/3 ثلاث ملتقيات طلابية، الأول بكلية الذكاء الاصطناعى وناقش 4 ابتكارات علمية، والثانى بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ناقش 4 أبحاث علمية، والثالث بكلية الاقتصاد المنزلى وناقش 3 أبحاث علمية.

وشهد يوم الخميس 9/3 أيضا ثلاث ملتقيات الأول بكلية التربية النوعية، والتى عقدت ملتقى علمى طلابى متميزا، تضمن معرضا علميا ومحاضرة تنمية بشرية وورش عمل تطبيقية لمناقشة الأبحاث العلمية المقدمة من الطلاب، والتى وصلت إلى 10 أبحاث علمية، وشارك كل من كلية الأعمال وكلية العلوم بمجالى البحث العلمى.

وعلى صعيد آخر فقد تقدم بمجالى الإبتكارات العلمية وريادة الأعمال أكثر من 50 فريق ليتنافسوا على مستوى الجامعة وتضمنوا 10 كليات وهم الإقتصاد المنزلى والتربية النوعية والذكاء الاصطناعى والطب والهندسة الإلكترونية وطب الأسنان والزراعة والعلوم وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والتربية.

وأكد الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بأن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه بجامعة المنوفية حيث يهدف إلى إعداد جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ذات المستوى الرفيع مما يؤهل الطلاب للمشاركة فى مجال البحث والنشر العلمى، ويعزز قدراتهم على العمل الجماعى والقيادى والتنافسى.

كما تأتى هذه المنافسات لتشجيع ورعاية الطلاب ذوى الكفاءات العلمية والبحثية، وبناء جسور التواصل العلمى بينهم. وكذلك تهدف إلى اثراء مجال البحث العلمى فى الجامعات وانعكاسه على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعى، لمواكبة التقدم فى مجالات التقنيات الرقمية والعمل على تفعيلھا فى تنمية مهارات البحث العلمى والاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة فى التواصل عن بعد فى تقديم الأبحاث وعرضها، ويهدف إلى تطوير الشخصية من خلال ورش عمل تطبيقية ودورات تدريبية على هامش الملتقى.