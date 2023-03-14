اعرف تفاصيل ومظاهر الاحتفال بعيد بنى سويف القومى غدا

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فى بيان له بالتهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به بني سويف في شهر مارس من كل عام "إحياءً لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول"، حيث أشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر،وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة،مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا هاما لما يمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وإمكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030.

وكشف محافظ بني سويف عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023"الذي ستبدأ أولى فعالياته في تمام الساعة 10 "صباح غد الأربعاء " بإقامة مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في موقعه الجديد بحديقة الشلال بمدخل المدينة العاصمة من ناحية الشمال، والتي تم تطويرها ورفع كفائتها لاستضافة كافة الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المحافظة ، حيث تم إنشاء نصب تذكاري لشهداء الوطن، وتصميمه بطراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار.

وعقب الانتهاء من المراسم، سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى بالاستاد الرياضي تحت إدارة شركة سيتي كلوب ، تشمل حزمة من الفعاليات منها: استعراض حرس الشرف ، وفيلم تسجيلي وثائقي، أعدته إدارة الإعلام بالمحافظة، يتم خلاله عرض لأبرز إنجازات الدولة المصرية " في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" ،، بجانب استعراض طابور عرض يشارك فيه طلاب المدارس وشباب الكشافة والتمريض ، وعرض مجمسات ، أمام المنصة ، ترمز إلى أشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز من مراكز المحافظة الإدارية ، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية ، تقدمها مديريات: التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وتشمل أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه، بجانب عرض عسكرى لطلاب المدارس الثانوية العسكرية ،فضلاً عن تكريم بعض التنفيذيين المتميزين.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بالمناسبة: افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية،والتي سيتم دخولها الخدمة،حيث تم الانتهاء من حوالي 70 مشروعا في نحو 12 قطاعاً خدمي، والتي تخدم أهالينا في المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.