حياة كريمة ببنى سويف.. بدء أعمال التشطيبات الداخلية لموقف وسوق قرية بهبشين

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على استمرار أعمال تنفيذ المشروعات داخل القرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة،وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد على يوسف، على تواصل أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، مشيراً الى بدء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع موقف سيارات الأجرة النموذجي.

وأكد على يوسف على تواصل أعمال التشطيبات الداخلية للموقف ودهان الباكيات ومحارة المبنى الإداري وتركيب السيراميك، فيما تتواصل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة، والذي يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية وتوابعها، بجانب ردم وتسوية الحارات الداخلية لمشروع السوق المطور بالقرية.