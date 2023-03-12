اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 مارس 2023 08:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. بدء أعمال التشطيبات الداخلية لموقف وسوق قرية بهبشين

الأحد، 12 مارس 2023 07:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. بدء أعمال التشطيبات الداخلية لموقف وسوق قرية بهبشين جانب من المشروعات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على استمرار أعمال تنفيذ المشروعات داخل القرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وأكد على يوسف رئيس مدينة ناصر على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع مستوى الخدمات بالقرى والعزب والنجوع وحصر احتياجات القرى مع وضع الحلول والبدائل المناسبة والتي من شأنها تطوير الريف بكافة أرجاء المحافظة،وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأكد على يوسف، على تواصل أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، مشيراً الى بدء الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع موقف سيارات الأجرة النموذجي.
 
وأكد على يوسف على  تواصل أعمال التشطيبات الداخلية للموقف ودهان الباكيات ومحارة المبنى الإداري وتركيب السيراميك، فيما تتواصل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة، والذي يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية وتوابعها، بجانب ردم وتسوية الحارات الداخلية لمشروع السوق المطور بالقرية.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

أخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة

قرية بهبشين

قرى ناصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة