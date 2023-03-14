إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإدكو بالبحيرة.

بالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون ، أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.