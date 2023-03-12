اليوم السابع
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الأحد، 12 مارس 2023 10:12 م
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إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حوادث سير متفرقة بمراكز البحيرة

الأحد، 12 مارس 2023 10:12 م
إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حوادث سير متفرقة بمراكز البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، عدة حوادث سير متفرقة بمراكز وادى النطرون وإدكو والنوبارية، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وتوكتوك بطريق الملح دائرة مركز إدكو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

 

وفى وادى النطرون، أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة

 

وفى مركز النوبارية أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية دائرة مركز غرب النوبارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث


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