اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص عقرهم كلب ضال بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:17 م
إصابة 4 أشخاص عقرهم كلب ضال بمدينة 6 أكتوبر كلب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 4 أشخاص نتيجة تعرضهم لعقر كلب ضال في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لعقر كلب، بمنطقة أبناء الجيزة، في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن كلب ضال عقر 4 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، للحصول على المصل الخاص بعقر الكلاب، كما تم التنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومديرية الطب البيطري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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