إصابة عامل بحالة تسمم بمنزله فى طما شمالى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، عاملا يبلغ من العمر 19 سنة، مصابا بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، على أثر تناوله مادة سامة داخل المنزل بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بأسيوط لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل يقيم بدائرة مركز شرطة طما بحالة تسمم، عقب تناوله مادة سامه داخل منزلها وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعو أحمد خ ا م - سن 19 عامل بناحية دائرة المركز مصابا "بحالة إعياء" ادعاء تناول مادة سامة وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤال المصاب وخاله المدعو محمد ف م ف 49 سنة عامل ويقيم بندر طما، أجابا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرصا لحفظ الغلال، مما نتج عنه إصابته، وتم نقله للمستشفى المركزى بطما الذي قام بإحالته للمستشفى الجامعى بأسيوط، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.