أسعار السكر وزيت الطعام بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة تصوير كريم عبد العزيز

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لتوفيرها للموانين بأسعار مخفضة حيث يتم طرح عبوة زيت الطعام 800 جرام بسعر 35 جنيه والسكر بـ 14.5 جنيه بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية والمنظفات بأسعار مخفضة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مساء اليوم الثلاثاء؛ افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل جولته فى أرجاء المعرض الإشارة إلى حرص أجهزة الدولة المعنية على توفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، هذا إلى جانب استمرار التنسيق والتعاون فى هذا الصدد مع مختلف الجهات والشركاء من مؤسسات القطاع الخاص، وكذا المتابعة الدورية لحركة الأسواق، ضماناً لتوافر هذه السلع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تم تبكير موعد افتتاح معارض "أهلاً رمضان"، على مستوى الجمهورية، والتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، حيث بدأت تلك المعارض نشاطها منذ مطلع يناير الماضى، وذلك بالنظر لدورها فى إتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى حركة الأسواق.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانباً كبيراً من أجنحة المعرض للوقوف على توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والدواجن، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتأكد من تطبيق التخفيضات وعروض الأسعار المعلن عنها فى هذا الصدد، تلبية لمتطلبات المواطنين فى الحصول على مختلف احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى أن معرض "أهلاً رمضان" الذي نشهد افتتاحه اليوم تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، ويضم أكثر من 100 جناح تجمع أكثر من 150 شركة عارضة من كبار مُنتجي السلع الغذائية والرمضانية، هذا إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا أجنحة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، مضيفا: يقام المعرض على مساحة 8 آلاف م2، ويقدم خصومات تزيد على 30% على مختلف السلع والمنتجات.