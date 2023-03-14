أخبار 24 ساعة.. إتاحة إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم: النماذج الاسترشادية نتدرب من خلالها على شكل الأسئلة
التعليم تتيح إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة
وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع
تعديل مواعيد 10 قطارات مع بداية شهر رمضان.. اعرف التفاصيل
الصحة: الكشف عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
"التعليم" تعلن أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة العلوم والهندسة
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