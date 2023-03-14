اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. إتاحة إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 12:07 ص
أخبار 24 ساعة.. إتاحة إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم: النماذج الاسترشادية نتدرب من خلالها على شكل الأسئلة
 
التعليم تتيح إجابات النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالى 81 مليون دولار خلال أسبوع
 
تعديل مواعيد 10 قطارات مع بداية شهر رمضان.. اعرف التفاصيل
 
الصحة: الكشف عن الأمراض الوراثية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
 

 


اخبار 24 ساعه

التربيه والتعليم

النماذج الاسترشاديه

الزراعه

الاعلاف

النقل

القطارات

شهر رمضان

مواعيد القطارات



الموضوعات المتعلقة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج

الأحد، 05 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين

الإثنين، 06 مارس 2023 12:04 ص

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق 134 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات خلال مارس الجارى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:08 ص

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين

الخميس، 09 مارس 2023 12:05 ص

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

الجمعة، 10 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية

السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

الأحد، 12 مارس 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة..رئيس شعبة الأرز: ما عندناش أزمة فى السلعة ومتوافرة بالأسواق

الإثنين، 13 مارس 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة