التعليم تناقش برنامج "التعليم من أجل الغد لتطوير أداء معلمى المرحلة الابتدائية"

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أندرو لويس رئيس مجموعة العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوفد المرافق له؛ لمناقشة المشروعات والبرامج التى تعزز قدرات المعلمين ومهاراتهم في ضوء برنامج "التعليم من أجل الغد" Teach for tomorrow.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون المثمر والبنّاء مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى العديد من المشروعات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى المزيد من أوجه التعاون لخدمة المنظومة التعليمية فى مصر.

وأكد الدكتور رضا حجازى علي أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين ومهاراتهم وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة وترقى المعلمين، فضلًا عن تفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية بالدولة.

وأشار الوزير إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والمبادرات التي تم إطلاقها وتعد بمثابة خطوة مهمة للارتقاء بمنظومة التعليم، ومن بينها مبادرة رئيس الجمهورية لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس والتي ستبدأ المرحلة الأولى منها بـ1000 معلم؛ ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

كما أكد الوزير على دور كليات التربية في عملية التطوير لمسئوليتها المباشرة عن إعداد المعلمين، مشيرًا إلى أهمية مواءمة برامج إعدادهم مع جهود الإصلاح الوطنية ومتطلبات المرحلة الحالية والمناهج الجديدة؛ لتطبيق أفضل الممارسات فى هذا الشأن، وامتلاك المعلمين للجدارات التي تتناسب مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورات الصناعية.

ومن جانبه، أشاد أندرو لويس رئيس مجموعة العمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجودة المنظومة التعليمية في مصر، والدور الهام الذي يقوم به المعلمون في تربية النشء، معربًا عن اعتزاز الوكالة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى العديد من المجالات من بينها البرامج التدريبية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمعلمين، وامتلاكهم الأدوات التي تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، ومؤكدًا استعداد الوكالة لتقديم كافة أوجه الدعم لتطوير التعليم فى مصر.

وناقش اللقاء برنامج "التعليم من أجل الغد" Teach for Tomorrow، والذي يهدف إلى تطوير أداء معلمي المرحلة الابتدائية، وإجراءات صلاحية الترقي للمعلمين ونظام تحفيزهم وتشجيعهم على التطوير المهني المستمر، كما ناقش اللقاء مراجعة معايير وثيقة التنمية المهنية الجديدة للمعلمين، والمعايير الخاصة بشهادة صلاحية مزاولة المهنة.

واتفق الجانبان ، خلال اللقاء، على تشكيل لجنة تنفيذية تتولى التنسيق والتعاون، وإعداد الخطة التنفيذية للتطبيق التجريبي للمشروع، والتنسيق فيما يتعلق ببرامج التنمية المهنية وشهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، بالإضافة إلى نظم المتابعة والتقييم.

وحضر اللقاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد أندرو لويس رئيس مجموعة العمل بالوكالة، وأحمد رزق الله أخصائي تعليم أول، وهالة الصيرفي مستشار تعليم أول، وعمرو عرابي أخصائي مراقبة وتقييم، وراندة جابر مستشار التطوير المهني، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.