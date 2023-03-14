أبرزها اللون والرائحة.. 6 علامات لاختيار التمر المفيد للصحة فى رمضان

قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن تناول التمر على الإفطار فى شهر رمضان له العديد من الفوائد، لافتة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر إنه بركة، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور"، موضحه أن فوائد التمر عند الإفطار، هى:
1- يساعد الإفطار على التمر في رمضان على تجنب الإفراط في تناول الطعام، فالجسم عندما يبدأ في امتصاص القيم الغذائية الموجودة في التمر، يبدأ الشعور بالجوع فى الاختفاء.
2- يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.
3- سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة.
4- غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.
وحول كيفية اختيار أنواع البلح الجيدة عند الشراء، قالت:
1- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار وعوادم السيارات وكذلك الحشرات خاصة الذباب.
2- التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل وكذلك من بيض ويرقات تلك الحشرات.
3- التأكد من عدم وجود الحشرات الميتة وخاصة بين حبات التمر أو بداخلها .
4- الابتعاد عن التمور التى بها تغير في الرائحة واللون.
5- ان تكون رائحته طبيعية لايشوبها تراب أو رائحة غريبة.
6- يفضل شراء البلح ذو القمع ( غطاء فى أعلى البلح).
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