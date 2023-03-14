اليوم السابع
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أبرزها اللون والرائحة.. 6 علامات لاختيار التمر المفيد للصحة فى رمضان

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:00 ص
أبرزها اللون والرائحة.. 6 علامات لاختيار التمر المفيد للصحة فى رمضان التمر - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن تناول التمر على الإفطار فى شهر رمضان له العديد من الفوائد، لافتة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر إنه بركة، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور"، موضحه أن فوائد التمر عند الإفطار، هى:
 
1- يساعد الإفطار على التمر في رمضان على تجنب الإفراط في تناول الطعام، فالجسم عندما يبدأ في امتصاص القيم الغذائية الموجودة في التمر، يبدأ الشعور بالجوع فى الاختفاء.
 
2- يساعد تناول التمر على تعزيز عمل الجهاز العصبي بسبب وجود نسبة عالية من البوتاسيوم في التمر.
 
3- سريع الامتصاص والوصول للمخ والعضلات، لإزالة الخمول الذهني والعضلي وتنشيط الجسم بسرعة.
 
4- غني بالألياف المنشطة للمناعة والمانعة للإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليستيرول الضار ويحارب الحساسية، ويعالج الأنيميا.
 
 
 
وحول كيفية اختيار أنواع البلح الجيدة عند الشراء، قالت:
 
1- تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة للغبار وعوادم السيارات وكذلك الحشرات خاصة الذباب.
 
2- التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل وكذلك من بيض ويرقات تلك الحشرات.
 
3- التأكد من عدم وجود الحشرات الميتة وخاصة بين حبات التمر أو بداخلها .
 
4- الابتعاد عن التمور التى بها تغير في الرائحة واللون.
 
5- ان تكون رائحته طبيعية لايشوبها تراب أو رائحة غريبة.
 
6- يفضل شراء البلح ذو القمع ( غطاء فى أعلى البلح).
 
 
 
 

التمر

فوائد التمر

البلح

كيفية شراء البلح



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