5 نصائح لإبعاد الأطفال عن الهواتف المحمولة

إيناس البنا

أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ليس فقط البالغين، بل ازداد استخدامه باستمرار بين الأطفال أيضًا، على الرغم من أنه من الخطأ تمامًا القول إن استخدام التكنولوجيا قد يؤدي فقط إلى آثار ضارة على الطفل، إلا أن الاستخدام المطول للهواتف عند الأطفال يمكن أن يتحول بسهولة إلى إدمان.

ومن ثم ، فإن دور الأباء هو الذي يمكن أن يكون له تأثير على الأطفال، من المهم للوالدين معرفة مدى فعالية تقليل استخدام الهواتف المحمولة لدى الأطفال.

نصائح لإبعاد الأطفال عن الهواتف المحمولة

وفقا لموقع " onlymyhealth"، بعض النصائح البسيطة لإبقاء الأطفال بعيدًا عن الهواتف المحمولة دون إثارة هياجهم وإحباطهم.



1. لا تتجنب تمامًا استخدام التكنولوجيا في الأوقات القادمة، سيزداد استخدام الهواتف والتكنولوجيا فقط، ومن ثم، ليس هذا هو الوقت المناسب للآباء ليذكروا كيف أن العلامات التجارية للهواتف المحمولة تقدم باستمرار نماذج وتقنيات جديدة لتشتيت انتباه الأطفال.

تكمن الحاجة هنا في جعل الأطفال يفهمون كيف أن الهواتف المحمولة ليست مخصصة للألعاب فحسب ، ولكنها مفيدة للغاية في الحفاظ على التواصل مع أحبائهم.

يمكن أن تكون الهواتف أيضًا وسيلة للأطفال لإجراء الأعمال البحثية للمدرسة، تأكد من اختيار أطفالك للهواتف للبقاء على اتصال مع أحبائهم. ومع ذلك ، فإن المراقبة الأبوية أمر لا بد منه، كن حول أطفالك عندما يتحدثون على الهاتف، يمكن أن يجلب استخدام الهواتف العجائب في نمو الطفل ،إذا تم استخدامها بشكل فعال. "



2. لا تستخدم الهاتف المحمول على سبيل الإلهاء أو كمكافأة على العمل الصالح

في العديد من الحالات ، يعد الآباء أطفالهم باستخدام الهواتف المحمولة لساعات إضافية إذا أنهوا وجباتهم في الوقت المحدد أو عند الانتهاء من واجباتهم المدرسية. بدلاً من ذلك ، يجب على الآباء تعليم الأطفال أن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للبحث أو لتعلم الأنشطة التعليمية. من الشائع أيضًا أن ينتهي الأمر بالوالدين إلى إعطاء أطفالهم هواتف محمولة لإبقائهم مشتتين لوقت إضافي للأعمال المنزلية. يؤكد الدكتور راو أن هذا يمكن أن يعطي أولوية خاطئة عند الأطفال. اجعل الأطفال يفهمون أن الهواتف المحمولة يمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للتعلم.



3. تخصيص مكان واحد في المنزل باعتباره "منطقة خالية من التكنولوجيا"

من المستحيل وضع حد نهائي لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة. ومع ذلك ، يجب أن تكون بعض الأماكن في منزلك "مناطق خالية من الأدوات". يعد استخدام الهواتف المحمولة في وقت محدد ولساعات ثابتة أمرًا جيدًا تمامًا ، ولكن بعض المناطق الشائعة "الخالية من الأدوات" يمكن أن تكون غرفة النوم وطاولة الطعام والشرفة ، وما إلى ذلك. يمكن للوالدين ضمان تناول الأطفال لوجباتهم بدون أي أدوات. يتم الاحتفاظ بها على الطاولة ، وغرف النوم لاستخدامها في سرد القصص والقراءة من أجل المتعة والأماكن الأخرى حيث يمكن للأطفال ممارسة نوع من الرياضة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي.



4. يجب أن يكون الآباء قدوة يعتقد الدكتور راو أن الطفل يتعلم أكثر من الوالدين. لذلك ، إذا رأى الطفل الوالد ملتصق بالهاتف ، فقد يغرس نفس العادات. يجب على الآباء توضيح عدم التواجد على هواتفهم في كل مرة. تمامًا مثلما يُفترض أن يقضي الأطفال بعض الوقت بعيدًا عن هواتفهم ، يجب أن يتبع الوالدان نفس الشيء أيضًا. أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن يكون لديك "وقت بدون استخدام الجهاز" في المنزل حيث تتفاعل فقط مع الطفل دون أن يكون الهاتف في يدك. كما هو مذكور في النقطة الأولى ، أظهر لطفلك أن الهواتف يمكن أن تكون أكثر من مجرد جهاز للتسوق أو تصفح الإنترنت. بدلاً من ذلك ، يجب على الآباء أيضًا أن يجعلوا من المهم الاتصال بأحبائهم لتثقيف الأطفال بالطريقة الصحيحة لاستخدام الهواتف المحمولة لفترة محدودة فقط. يمكن لقواعد مثل "عدم وجود هواتف محمولة على مائدة الطعام" ، حتى بالنسبة للبالغين ، إحداث تغيير إيجابي في الأطفال.