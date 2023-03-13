وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد تدريب التأهيل التربوي لـ1095 معلما مساعدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد تخصص معلم فصل بقاعة التدريب التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد، تخصص معلم رياض أطفال بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي .

ورحب وكيل الوزارة بالمعلمين والمعلمات المساعدين المستهدفين بالتدريب ، مشددا على ضرورة التحصيل الجيد للمحتوى المقدم من المدربين والذي سيؤهلهم للتفاعل الناجز مع الطلاب داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال.

وحثهم وكيل الوزارة على العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية، والتأكيد علي أن قدرة المعلمين علي التدريس بطريقة إبداعية وإظهار مهاراتهم والتأكيد على إظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون والتأكيد علي العمل الجماعي، متناولا المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وتنمية روح الولاء لأنهم مسئولين عن تخريج جيل كامل يكون قادر عن الدفاع عن مصرنا الحبيبة.

وأكد وكيل الوزارة ،أن الهدف من تدريب صقل المهارات الذى بدأت فعالياته اليوم ويستمر للخميس، ويستهدف 1095 معلما مساعدا، منهم 624 بتخصص رياض الأطفال ، و 471 للعمل معلم فصل، يقوم بالتدريب بهم مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية، وتابع التدريبات ب قسم نجارة الاثاث، وتدريب طلاب الصف الأول نظام جدارات، مثنياً على براعة طلاب المدرسة فى إنتاج التمرين.