اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يلتقي الطلاب المشاركين بالمؤتمر العلمي بطب عين شمس

الأحد، 12 مارس 2023 08:29 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يلتقي الطلاب المشاركين بالمؤتمر العلمي بطب عين شمس جانب من لقاء وكيل تعليم كفر الشيخ بالطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب المشاركين فى المؤتمر العلمى المتكامل السادس المقام بكلية طب جامعة عين شمس، بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وتم عرض المشروعات أمام وكيل الوزارة وأثنى عليهم وحث الطلاب على المشاركة باسم المحافظة ودعمه الكامل للطلاب، وتشارك مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، و16 مشروعا فى المجال العلمى للمراحل الثانوية والتعليم الأساسى، مشيدا بالطلاب والطالبات المخترعين.

وجاء ذلك بحضور كل من وائل لطفى مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية وماجد فكرى، مدير إدارة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، واللواء مكرم منصور، المشرف الإدارى، بشركة كيرسيرفيس، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية والمشرفين.

وتفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة، والمعامل بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وشرح للطلاب عدد من الموضوعات الدراسية، وناقشهم فى التعاون بينهم وبين المعلمين والمشرفين بالمدرسة فى المخترعات التى ينفذونها.

 

 

جانب من لقاء وكيل تعليم كفر الشيخ بالطلاب
جانب من لقاء وكيل تعليم كفر الشيخ بالطلاب

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتلقي بالطلاب بمدرسة المتفوقين
وكيل تعليم كفر الشيخ يتلقي بالطلاب بمدرسة المتفوقين

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالطلاب المخترعين بمدرسة المتفوقين
وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالطلاب المخترعين بمدرسة المتفوقين

 


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