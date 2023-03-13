اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يوجه بسرعة رقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة

الإثنين، 13 مارس 2023 01:49 م
وزير القوى العاملة يوجه بسرعة رقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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ناقش وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، مجموعة من الملفات المشتركة فيما يخص توجه الوزارة نحو التحول الرقمى.

واستمع الوزير شحاتة إلى نائب وزير الاتصالات بشأن توحيد المنصات الرقمية، والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الملفات المشتركة،حيث أكد على أن العمل خلال الفترة المقبلة سوف يكون في اتجاه منصات عامة للعمالة بشكل عام،والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص،وتوافقت الآراء على ضرورة عضوية وزارة القوى العاملة في "منصة الحماية " الجاري إنشاءها ..

وخلال اللقاء وجه الوزير حسن شحاتة الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات، لسرعة رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة،والتوسع في الإعداد ،مما يسهم  فى  توفير المعلومات  لمتخذ القرار،وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل،فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين،ومتابعة استلام المنح، بالاضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها،مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم .

حضر اللقاء من وزارة الإتصالات وتكنولوحيا المعلومات: : الدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية للتميكن الرقمي، والمهندس عمرو حاتم المشرف على مصر الرقمية وبروتوكول القوى العاملة ،و المهندسة ايناس عُقاب مدير مشروعات القوى العاملة، ومن وزارة القوى العاملة : أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وإيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و حسين صبري البكباشي مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار صنوق الطوارئ للمعلومات ،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات .


القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

التحول الرقمى

وزارة الاتصالات



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