هطول أمطار على مدينة شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شهدت منذ قليل مدينة شبين الكوم وعدد من مدن محافظة المنوفية، هطول أمطار متوسطة، نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

ومن جانبه أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى كافة أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء المدن والاحياء على متابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، والعمل على شفط المياه من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية .

وكشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة وللأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، لافتا إلى أننا نتأثر اليوم بكتل هوائية جنوبية غربية مع نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، تقل معها الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه بداية من غدا الثلاثاء ، تشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتصل ل 20 درجة على القاهرة .

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصاحب هذا الانخفاض تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتى تؤدى لأمطار تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية ، تكون من متوسطة لغزيرة على القطاع الشرقى من الجمهورية مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومحافظات شمال الصعيد ، لافتا إلى أن الأمطار قد تصل للسيول على البحر الأحمر.

وتابع إلى أنه من المتوقع غدا الثلاثاء استمرار نشاط الرياح على كافة مدن ومحافظات الجمهورية يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، لافتا إلى أنه من يوم الأربعاء بداية تحسن الأحوال الجوية وتنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية خفيفة لمتوسطة وتعتدل سرعات الرياح، ومع يوم الخميس تحسن اخر فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء .

وأشار إلى أن غدا ذروة حالة عدم الاستقرار على القطاع الشرقى ومحافظة البحر الأحمر حيث تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم .