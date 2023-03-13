اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية: تداول 3187 حاوية خلال 48 ساعة مع انتظام حركة الملاحة

الإثنين، 13 مارس 2023 12:15 م
ميناء الإسكندرية: تداول 3187 حاوية خلال 48 ساعة مع انتظام حركة الملاحة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 52 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل. 
 
كما انتظمت حركة تداول البضائع حيث تم تداول  181 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.
 
وفيما يتعلق بالحاويات فقد  تم تداول حوالي 3187 حاوية مكافئة  بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
 
 ووجه اللواء بحري  نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.

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