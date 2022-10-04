رئيس مياه المنيا يجتمع بمسئولى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف

كتب أحمد حسن

التقى المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بوفد من المكتب الاستشاري الألمانى CES؛ وذلك لمناقشة مشروعات برنامج IWSP2، والتي سيتم تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

حضر الإجتماع المهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واندرياس بورمان قائد فريق عمل إستشارى إدارة البرنامج IWSP2 والمهندس أسامه يونس خبير الهيدروليكا بالبرنامج ووفدا من استشاري تنفيذ المشروع شركه دورش وعددا من الخبراء الدوليين والمحليين، والمهندسة إيناس ميخائيل رئيس قطاع التشغيل والصيانة شمال ومسؤولة المتابعة للمشروع بشركة مياه المنيا.

بدأ الإجتماع بعرض أنشطة ومشروعات البرنامج المزمع تنفيذها بمحطات رفع صرف صحي ابو قرقاص رقم 1و4 وكذلك محطة رفع صرف صحي شاهين ومحطة معالجة صرف صحي تله.

وأوضح السعيد، أن الشركة إتخذت إجراءات سريعة لتحسين خدمتي مياه الشرب والصرف الصحى في العديد من المناطق، ونفذت عددا من الحلول العاجلة خلال الفترة الماضية، والشركة لديها خطة لتطوير الخدمات، وفقاً لتوجيهات الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد، علي ضرورة البدء الفوري في المشروعات التي تخدم المواطن المنياوي والإلتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المخططة لنهوها، وستقوم الشركة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي يمكن أن تواجه بدء تنفيذ المشروعات.