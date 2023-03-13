مياه الشرب بسوهاج تناشد أهالى الكوامل قبلى بترشيد الاستهلاك

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم الاثنين، جدارية توعوية بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة والجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو والمنتدب.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس وتصميم جدارية توعوية وحملات طرق ابواب لتوعية المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخدمية والتى تتمثل فى كسح مجانى ورفع عينات مياه وفحص عدادات واستقبال شكاوى المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.