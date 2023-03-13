مياه الدقهلية توجه المواطنين بتدبير احتياجاتهم بسبب ضعف ضغط المياه اليوم

الدقهلية: محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، اليوم الإثنين عن ضعف ضغوط مياه الشرب وذلك لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، لمدة 15 ساعة من 8 صباحًا وحتى 11 ليلًا، عن عدة مناطق بنطاق مراكز شربين وبلقاس وطلخا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة بمرفق مياه شربين بالمأخذ الإحتياطى للمرفق، ما سيؤدى لضعف المياه بقرى ديسط، وكتامة، والطويلة، والحاج خليل التابعين لمركز طلخا، ومجلس قروى بسنديلة، وجزء من مجلس قروى الجزائر، والزهراء التابعين لمركز بلقاس، ومركز ومدينة شربين.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، وحتى عودة ضخ المياه فى المواعيد المحددة فى صورتها الطبيعية.