محافظ الدقهلية يحيل 94 من العاملين بالصحة لتغيبهم عن العمل بدون إذن للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 94 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية، المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن طلخا ودكرنس.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 86 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، وشملت عاملين بمستشفى دكرنس العام ومكتب الصحة بدكرنس والوحدة الصحية بقرية الجزيرة وقرية ميت ضافر بمركز دكرنس وشملت ايضا عدد 4 من العاملين بمركز الشباب بقرية القباب الكبرى بمركز دكرنس وأيضا 4 من العاملين بالمركز الشامل للحيوانات الاليفة والادارة البيطرية بدكرنس وكذلك العاملين بمركز شباب سرسق التابع لادارة شباب طلخا وجد مغلقا أثناء حملة المرور والتفتيش الميدانى وخلال المواعيد الرسمية للعمل.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والشباب والطب البيطرى، لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمى ومسئولى الوحدات التى وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور فى مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.