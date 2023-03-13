محافظ قنا يشهد مراسم قرعة الحج بالصالة المغطاة.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء مدير أمن قنا، مراسم قرعة الحج العلنية التى تشرف عليها وزارة الداخلية، بمقر الصالة المغطاة بنادى قنا الرياضى، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية، وعدد من المتقدمين للقرعة وأسرهم.

وقال محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ 1302 مواطنا ومواطنة، وبلغت الحصة المقررة لمحافظة قنا 114 تأشيرة حج، مؤكدا أنه تم إجراء القرعة وفقا للمنظومة الإلكترونية لوزارة الداخلية بشفافية تامة، وبحضور عدد من المتقدمين، كما تم اختيار الفائزين فى القرعة الاحتياطية لأداء فريضة الحج حال تعذر سفر احد الفائزين الأساسيين.

وهنأ محافظ قنا ومدير الأمن الفائزين متمنين التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ فى هذا العام، مطالبين الحجاج الدعاء لمصر وأمنها ومتمنين للجميع حجًا مبرورًا وسلامة العودة إلى أرض الوطن.