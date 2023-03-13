اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 09:17 م
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مقتل شاب إثر تعرضه لاعتداء على يد آخر لخلاف على أولوية المرور في العمرانية

الإثنين، 13 مارس 2023 09:11 م
مقتل شاب إثر تعرضه لاعتداء على يد آخر لخلاف على أولوية المرور في العمرانية سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية المرور في العمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال الفحص الأولي،  مقتل شاب نتيجة تعرضه لاعتداء على يد شخص آخر، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تم تحديد هوية مرتكب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه،  وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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