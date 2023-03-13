مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار وسط المكسيك

وكالات الأنباء

لقى 10 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة فى حادث إطلاق نار جديد بولاية جواناخواتو وسط المكسيك.

وقال مكتب المدعي العام لجواناخواتو، في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "ملهى ليلي شهير بالولاية كان، ليل السبت-الأحد، مسرحا لأعمال عنف جديدة، بعدما فتح عشرات المسلحين المجهولين النار داخل الملهى، وأودوا بحياة عشرة أشخاص، من بينهم امرأتان، وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان أنه لم يتم حتى الآن التعرف على أي من المسلحين، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد أسباب وملابسات الحادث العنيف.

ويعد الحادث الثاني في الولاية في أقل من أربعة أشهر، بعد حادث إطلاق نار في 10 نوفمبر الماضي راح ضحيته تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء.

وأدانت حكومة الولاية الأحداث العنيفة وقالت إنها "تعمل مع النيابة العامة عبر الأجهزة الأمنية لاعتقال المسؤولين ومعاقبتهم.