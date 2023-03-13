مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء اللعب فى المنشية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه فى منطقة المنشية بوسط مدينة الأقصر اليوم الإثنين، وذلك إثر سقوطه من الطابق الرابع خلال اللهو داخل منزله، وعلى الفور تم نقله بعد الحادث لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتوفى الطفل خلال محاولة إسعافه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الإسعاف يفيد بنقل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات ويدعى "ياسين" لمستشفى الكرنك التابعة لهيئة الرعاية الصحية، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع فى منزل بمنطقة المنشية بوسط المدينة، وتوفى الطفل خلال محاولة إسعافه وعلاجه بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل نتيجة إنفجار إطار العجلة الأمامية، مما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين كانا يستقلان السيارة بكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بتصادم سيارة ملاكى تحمل أرقام (ص س ا 3872) فى سور كورنيش النيل نتيجة إنفجار إطار العجلة الأمامية، مما أدى إلى هدم جزء من سور الكورنيش، وتسبب الحادث فى إصابة كل من "أحمد عبد الله صابر" 40 سنة، مقيم بإسنا، و"يوسف أحمد جمال" 25 سنة مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ، وتم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.