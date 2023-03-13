اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 13 مارس 2023 10:52 ص
مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخرين بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة سيدة ونقلت للمشرحة و إصابة شخصان جري نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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