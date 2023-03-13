مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخرين بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.