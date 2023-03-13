مركز تحديث الصناعة يُنظم "ملتقى التصدير" فى محافظة الفيوم

كتب إسلام سعيد

اجتمعت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد وطارق راشد مدير فروع مركز تحديث الصناعة واحمد الشرقاوي المدير الإقليمي لمنطقة الصعيد بالمركز والاستاذ أشرف يوسف مدير فرع بنى سويف.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين محافظة الفيوم ومركز تحديث الصناعة وما يمكنه تقديمه من خدمات فنية لأصحاب المصانع في المحافظة مما يساهم في رفع تنافسية الإنتاج والمساهمة في تعزيز ملف التصدير للخارج، ورحب الدكتور أحمد الأنصاري بهذا التعاون المثمر والبدء في وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم أصحاب المصانع بالخدمات الفنية التي يقدمها المركز.

وعقب الاجتماع افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري ملتقى التصدير بحضور ممثلي المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالفيوم وعدد من المستثمرين وممثلي الهيئات بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري على أهمية ملف الصناعة والاستثمار وحرص المحافظة على الاستفادة من خبرات مركز تحديث الصناعة والكوادر الفنية التي يتميز بها المركز لتحسين تنافسية المشروعات الصناعية في المحافظة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إن المركز مستعد تماماً ليكون الذراع الفني للمحافظة إيماناً منه لما تتمتع به محافظة الفيوم من مقومات للاستثمار وإحداث نقلة نوعية بالمحافظة فضلاً عن ضرورة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وخصوصاً في مجال النباتات الطبية والعطرية التي تتميز محافظة الفيوم بزراعتها.

ثم بدأ المؤتمر بعرض خدمات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالإضافة إلى تقديم ندوة تدريبية عن أساسيات التصدير من خلال الأستاذ أحمد الشرقاوي والذي استعرض خلالها عرض كافة العناصر المحيطة بالتصدير مثل الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والمزيج التسويقي للتصدير، وسبل التوسع في عملية التصدير من خلال التعرف على الأسواق المستهدفة وإمكانية خلق جيل جديد من المصدرين كأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تنمية الصادرات وأحد أهم برامج مركز تحديث الصناعة.