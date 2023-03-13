مدير تعليم نجع حمادى يتابع تدريب 201 مرشح للتعاقد فى مسابقة 30 ألف معلم

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم التدريبي الأول بقاعات التدريب التربوي لعدد 201 مرشح للتعاقد لوظيفتي معلم مساعد فصل، ومعلم مساعد رياض أطفال، ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

وقال مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن التدريبات تجري لـ 201 من المرشحين لشغل وظيفتي معلم مساعد فصل، ومعلم مساعد رياض أطفال، بمركز التنمية المهنية التابع لإدارة نجع حمادي التعليمية بمدرسة نجع حمادي الثانوية بنين، للمرشحين من مراكز " نجع حمادي، وفرشوط و أبوتشت "، بدأت باختبار قبلي يليه التدريب بعدد 4 قاعات، لمدة 4 أيام إعتبارا من اليوم الإثنين وحتي الخميس المقبل 16 من مارس الجاري.

وأوضح الدردير، أن التحصيل الجيد للمادة العلمية المقدمة من المدربين المعتمدين الأكاديمية المهنية للمعلم، سيسهم بقدر كبير في تأهيل وصقل مهارات المعلمين المرشحين، بهدف التفاعل الجيد مع التلاميذ داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمدارس التي سيجري توزيعهم إليها عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد.

وكانت مديرية التربية والتعليم بقنا، قد أعلنت أمس، أن الإدارات التعليمية أعدت وأعلنت قاعات التدريب التربوي الذي بدأ ت اليوم الاثنين لعدد 976 معلم من المعلمين موزعة علي الإدارات التعليمية المعلن عن نجاحهم في مسابقة 30 ألف معلم، والتي أشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدة على منع استخدام أو تواجد الهاتف المحمول داخل قاعات التدريب نظراً لخضوع المعلمين إلى اختبار قبلي سيتم توزيعه تحت إشراف مدير عام الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع المدرب المعني بالقاعة.



