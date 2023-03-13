صرف تعويضات لمزارعين فى شمال سيناء.. اعرف تفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء قائمة جديدة لاسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد، مؤكدة أنه تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 12/3/2023 إلى 26/3/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد، عدد المزارعين 3 مزارع تبدأ باسم محمد حمدى محمد حمدى، وتنتهى باسم ابتسام عطا لله هلال جمعة.

وسبق الإعلان عن قائمة بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد، تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 8/3/2023 إلى 22/3/2023 وبيان الكشوف، بمركز الشيخ زويد، 3 مزارع، تبدأ باسم محمد فتحى على ابراهيم وتنتهى باسم يونس سليمان عيد سلامة.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، صرف تعويضات جديدة بمناطق توسعات ميناء العريش البحرى.

وأوضح البيان، أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاع الثالث ( مدخل شاليهات السعد ).

وأصدرت لجنة تدقيق حصر توسعات ميناء العريش البحرى المشكلة بالقرار(247) لسنة 2022، الكشف 6 تعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى الصادر لها القرار الجمهورى رقم (465) لسنة 2021.

تضمن الكشف أسماء كلا من عادل عباس مسلم عبد العال، محمد عواد السيد على، عبد الرحمن عبد الحليم ابوساطى حسين، أبو العلا توفيق أبو العلا حسين، محمد فتحى عبد الرحمن سلامه، على السعيد على البغدادى، السيد نجيب معوض احمد، فاطمة عبد الرحيم مصطفى البنا، هاشم الشواد فى هاشم يوسف حسين، احمد محمد عبد الجليل الكفافى، ورثة عادل على إبراهيم على، ورثة حسن مشهور احمد عماره، احمد حمدان سلیمان اعمر، السيد محمد احمد عبد الرحيم، محمد محمد سليمان حمدان، محمد يحيى محمد محمود، احمد إبراهيم مصطفى شعيب.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء دفعة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى العريش والشيخ زويد.

وأوضح بيان المحافظة أن الأسماء المعلنة هى للمزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات، للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 23/2/2023 إلى 10/3/2023.

وتضمنت الكشوف اسماء المزارعين بنطاق مركز العريش ارض وضع يد، وعددهم 4 مزارعين، تبدأ باسم فاطمة على سلامة غيث، وتنتهى بأسم ربيع صلاح عيد ربيع، ومركز الشيخ زويد الجورة عدد المزارعين (3) مزارع، تبدأ باسم أندية عيد سليم ابراهيم، وتنتهى بأسم سلمى على سلام راشد، ومركز الشيخ زويد الشلاق (1) مزارع، باسم مصطفى محمد محسن محمد، ومركز الشيخ زويد الخروبة، تبدأ بأسم اجميعة سلامة رشيد سلمى، وتنتهى بأسم عبدالله حسن حسين سلمى.