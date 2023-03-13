محافظ جنوب سيناء يزور المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على الطلبة المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمدينة طابا، خلال عودتهم من مدرسة إلى منازلهم.

وكان الحادث قد وقع أمس، وأسفر عن إصابة 12 طالبا وطالبة والسائق، وتمت الإسعافات الأولية لأربعة طلاب في مكان الحادث، وغادروا إلى منازلهم، وتم نقل 8 طلاب والسائق إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحرص المحافظ علي الاطمئنان علي جميع المصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل ودعاهم لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 34 وقدم لكل منهم لهم دعم مالي قدره 1000 جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، كما التقي المحافظ خلال الزيارة بعدد من أهالي المصابين و طمأنهم.

من جانبهم قدم أهالي المصابين الشكر لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بزيارة المصابين واشادوا بالصروح الطبية الجاري الانتهاء منها بكل من مدينة نويبع ودهب، لتوفير الرعاية الصحية علي أكمل وجه بمدن خليج العقبة، واثنوا علي الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى مقدمين الشكر للأطقم الطبية.

رافق المحافظ خلال الزيارة عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



محافظ جنوب سيناء يزور المصابين



محافظ جنوب سيناء يزور المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص



محافظ جنوب سيناء يزور المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص