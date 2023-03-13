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انقلاب سيارة وإصابة 12 طفلا بجنوب سيناء

الإثنين، 13 مارس 2023 12:52 م
انقلاب سيارة وإصابة 12 طفلا بجنوب سيناء اسعاف
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أصيب 12 طفلًا وسائق السيارة اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة في مدينة طابا بجنوب سيناء.
 
وتلقى اللواء مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم (ط ج ط - 7389) بالقرب من منطقة خليج الفيورد بمدينة طابا، وأسفر الحادث عن إصابة 12 طفلًا، وسائق السيارة.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كل من معاذ علي سليمان 5 سنوات، منى محمد علي شاهين، 16 عاما، مالك مصطفى أبو بكر، 8 سنوات، فرح محمود نايل، 6 سنوات، أسيل صالح سلامة، 6 سنوات، ملك محمود نايل، 9 سنوات، نور سليمان سالم، 6 سنوات، فاطمة ياسين شكري، 5 سنوات، أشواق سليمان محمد صالح، 6 سنوات، إيمان محمد علي، 10 سنوات، ندى محمد علي، 14 عامًا، أحمد محمد أحمد، 48 عامًا، أيوب علي سليمان، 4 سنوات.

وجرى نقل 3 من المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وباقي المصابين إلى مستشفى طابا وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.
 
 

 

 


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