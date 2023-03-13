اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 10:36 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك بدهب بتكلفة 73 مليون جنيه..صور

الإثنين، 13 مارس 2023 09:38 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك بدهب بتكلفة 73 مليون جنيه..صور محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية اليوم، الأعمال الإنشائية لمسجد الهدى بدهب، والتي تبلغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، ومساحة المسجد 1000متر مربع، والتكلفة الإجمالية 13 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف.
 
وذلك في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا، والذي سيتم نقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعددا من الوزراء وكبار الشخصيات، وتفقد المحافظ خلال الجولة طريق مبارك ، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق بالمدينة.
 
وأشار المحافظ، إلى أن الطريق بطول 2600 متر، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول، بتكلفة تتخطى الـ60 مليون جنيه، مضيفا أن المشروع يتضمن رصف وإنارة الطريق، وإنشاء ممشى دراجات، ورصيف للمشاة، وأعمال حماية من مخاطر السيول، لافتا إلى أن الطريق يمثل الطريق الرئيسي للمدينة وتم انشائه بمواصفات عالمية يتماشى مع المظهر السياحي للمدينة، والطريق تنفيذ جهاز التعمير.
 
رافق المحافظ خلال الجولة عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة دهب، ورئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة.
 
 
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (1)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (2)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (3)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (4)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (5)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (5)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (6)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (6)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (7)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (7)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (8)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (8)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (9)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (9)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (10)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (10)

محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (11)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك (11)

 
 
 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

الذكري 34 لاسترداد طابا

العيد القومي

مسجد الهدي

طريق مبارك

مدينة دهب



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