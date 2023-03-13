محافظ جنوب سيناء يتفقد مسجد الهدى وطريق مبارك بدهب بتكلفة 73 مليون جنيه..صور

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، خلال جولة تفقدية اليوم، الأعمال الإنشائية لمسجد الهدى بدهب، والتي تبلغ مساحته الكلية 5000 متر مربع، ومساحة المسجد 1000متر مربع، والتكلفة الإجمالية 13 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف.

وذلك في إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا، والذي سيتم نقل صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعددا من الوزراء وكبار الشخصيات، وتفقد المحافظ خلال الجولة طريق مبارك ، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق بالمدينة.

وأشار المحافظ، إلى أن الطريق بطول 2600 متر، بداية من كمين مدخل المدينة وحتى منطقة البلوهول، بتكلفة تتخطى الـ60 مليون جنيه، مضيفا أن المشروع يتضمن رصف وإنارة الطريق، وإنشاء ممشى دراجات، ورصيف للمشاة، وأعمال حماية من مخاطر السيول، لافتا إلى أن الطريق يمثل الطريق الرئيسي للمدينة وتم انشائه بمواصفات عالمية يتماشى مع المظهر السياحي للمدينة، والطريق تنفيذ جهاز التعمير.

رافق المحافظ خلال الجولة عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة دهب، ورئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة.